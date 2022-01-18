تهدد بيانات ملايين المستخدمين.. رصد ثغرة أمنية بمتصفح سفاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد موقع "FingerprintsJS" التقني بأنه رصد ثغرة أمنية في متصفح الإنترنت "سفاري" الخاص بشركة "أبل"، تهدد ‏ملايين المستخدمين.‏



وتتيح هذه الثغرة الأمنية بحسب الموقع، الفرصة للهاكرز الحصول على أحدث سجل تصفح للمستخدمين وبعض بيانات حساباتهم بـ "غوغل".

وتم رصد الثغرة الأمنية في متصفح "سفاري 15" عبر جميع الأنظمة الأساسية المدعومة به، بالإضافة إلى متصفحات الجهات الخارجية على أنظمة تشغيل "آي أو إس 15" و"آيباد أو إس 15". وأنها تنبع من مشكلة بتطبيق "سفاري" لـ"إندكسد دي بي" (واجهة برمجة تطبيقات API تخزن البيانات).

ووفق الموقع، فإن الثغرة الحالية تؤدي لخلل يلحق بأسماء قواعد البيانات بدلاً من المحتوى نفسه، وهذا سيكون كافيا لأي من ملاك المواقع الضارة لكي يحصلوا على اسم مستخدم "غوغل" الخاص بمستخدمي متصفح "سفاري" واكتشاف صورة ملفهم الشخصي ومعرفة المزيد عنهم.

جدير بالذكر، أن الموقع بين أنه أبلغ عن هذه الثغرة لأول مرة بـ28 نوفمبر الماضي، لكن شركة "أبل" لم تستجب له من خلال تصحيحات الأمان، حسب ما ذكر.

ويرجح الموقع أنه قد يكون الحل الوحيد للقضاء على هذه الثغرة هو استخدام متصفح جهة خارجية على أجهزة "ماك" أو حظر جميع نصوص "جافا سكريبت".