كم تبلغ فعالية "سبوتنيك V" ضد "أوميكرون"؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يعطي فعالية ضد متحور "أوميكرون"، تصل إلى 75 بالمئة تقريبا.



وأشار غينسبورغ، إلى أن فعالية "سبوتنيك V"، تتراجع وتنخفض ضد "أوميكرون"- بمقدار 8 مرات، لكنها تبقى كافية لحماية صاحبها من المرض.

ونوه العالم الروسي المعروف، بأن فعاليات اللقاحات الأخرى، تنخفض تجاه "أوميكرون"- بمقدار 21 مرة.