احذر.. التدخين أثناء الحمل يضر بصحة الأم والجنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من أن التدخين أثناء الحمل ينطوي على مخاطر جسيمة للأم والجنين على حد سواء.



وأشارت الرابطة إلى أن دخان السيجارة يحتوي على حوالي 4000 مادة سامة، موضحة أن الحوامل المدخنات أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية ومشاكل القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم ومضاعفات الحمل (كالولادة المبكرة والإجهاض والحمل المنتبذ وهبوط المشيمة وانفصال المشيمة المبكر) مقارنة بغير المدخنات.

وأضافت الرابطة أن التدخين أثناء الحمل يرفع أيضا خطر إصابة الطفل بالشفة الأرنبية وشق سقف الحلق ومتلازمة الموت المفاجئ وانخفاض وزن الطفل عند الولادة وإصابته في وقت لاحق بالحساسية والبدانة.

ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن التبغ يقتل ما يقرب من 6 ملايين شخص بإقليم شرق المتوسط سنويا، بينهم أكثر من 5 ملايين متعاطون سابقون وحاليون للتبغ، ونحو 600 ألف شخص من غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.

وأكدت المنظمة أن التدخين يعد أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان، وأمراض الرئة، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.