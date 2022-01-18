مادة غذائية لذيذة الطعم تحرق دهون البطن..أعرفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اتضح أن ثمار الفراولة تساعد على التخلص من الدهون الحشوية المسببة لاحتشاء عضلة القلب.



وتشير صحيفة Daily Express، إلى أن الفراولة غنية بالألياف الغذائية، ما يساعد الجسم على حرق الدهون الحشوية التي تتراكم في منطقة البطن.

وتضيف، أن الدهون الحشوية المتراكمة في منطقة البطن تسبب اختلال توازن وعمل الهرمونات، وتخفض من حساسية الخلايا للأنسولين وتساعد على تشكل الجلطات الدموية، التي تخلق مشكلات في القلب ويمكن أن تسبب حتى الموت المبكر.

ولكن وفقا لخبراء مركز Wake Forest Baptist الطبي، الألياف الغذائية الذائبة تبطئ عملية وصول الطعام بعد هضمه في المعدة إلى الأمعاء. وهذا بالتالي يساعد على التخلص من الدهون الحشوية.

ووفقا للخبراء، "كل 10 غرامات من الألياف الغذائية الذائبة في اليوم تساهم في التخلص من 3.7 بالمئة من الدهون الحشوية على مدى خمس سنوات. ومن جانب آخر يساعد النشاط البدني المعتدل على التخلص من 7.4 بالمئة من الدهون الحشوية المتراكمة خلال نفس الفترة الزمنية". بحسب وسائل الإعلام.

ويضيف الباحثون تحتوي الفراولة على تركيز عال لحمض الأنثوسيانين، الأميني، الذي يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية في الدم، ويساعد أيضًا على التحكم بالوزن.