ماذا يحدث عند شرب الماء على معدة فارغة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يحرص الكثير من الأشخاص على شرب كوب من الماء صباحا على معدة فارغة، حيث يعد هذا الأمر من العادات الصحية الشائعة.



إلا أن هناك شرطا وحيدا للاستفادة القصوى من شرب الماء على معدة فارغة حددته خبيرة التغذية والجهاز الهضمي، الروسية نوريا ديانوفا، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت ديانوفا: "كوب الماء صباحا على معدة فارغة هو عادة مفيدة حقا، حيث يستيقظ الجسم، لتبدأ جميع العمليات، ولتعمل المعدة بشكل واضح في الوقت المحدد، ولتحسن الحالة النفسية، بالإضافة لتحفيز حركية الأمعاء".

وأضافت: "يجب أن تكون حرارة الماء بدرجة حرارة الغرفة، وليس باردا، خاصة إذا كان الشخص يعاني الإمساك، وهو ما يعاني منه نحو 80% من سكان المدن. وإذا كانت هناك آلام في البطن، فيجب أن يكون الماء أكثر دفئا".

وأكدت أن شرب الماء مع إضافة عصير الليمون وعصير الحمضيات على معدة فارغة سيكون له تأثير مفيد إذا لم تكن هناك مشاكل في المعدة.

وحذرت من تلك الإضافات في حالة وجود أمراض في الجهاز الهضمي، لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي.

ويساعد شرب الماء على معدة فارغة في زيادة عملية الأيض أو التمثيل الغذائي بنسبة 25%، كما أن زيادة معدل الأيض تعني تحسن الجهاز الهضمي، كما يؤدي إلى تنقية القولون ما يسهل امتصاص العناصر الغذائية.

كما يعزز شرب الماء صباحا من أداء الجهاز المناعي، ما يساعد الجسم في مقاومة العدوى والأمراض.