خبيرة تغذية روسية تكشف عن مواد غذائية تسبب الأرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الدكتورة يلينا كالين، خبيرة التغذية الروسية، أن سبب الأرق يمكن أن يكون تناول الطماطم أو الأطعمة المعلبة أو المخللات أو الأفوكادو في وجبة العشاء.



وتشير الخبيرة، إلى أن قلة النوم بانتظام يؤدي إلى ضعف منظومة المناعة، وتراكم هرمون الإجهاد في الجسم، وتسوء الحالة الصحية، بالإضافة إلى ذلك يشعر الشخص بالتعب ويغضب بسرعة، ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى الإفراط بتناول الطعام وبالتالي زيادة الوزن.

ووفقا لها، يمكن أن يكون سبب الأرق بعض المواد الغذائية، مثل اللحم المشوي والطماطم والباذنجان والأطعمة المعلبة والمخللات والأفوكادو والجبن الأزرق.

وتقول، "يمكن أن تحتوي هذه المواد على نسبة مرتفعة من حمض التيرانين الأميني، الذي يتحول في الجسم إلى نُورأدرينالين (هرمون الإجهاد)، الذي يرتفع تركيزه في الجسم في جميع المواقف العصيبة. ونتيجة لذلك يشعر الشخص بالإثارة المفرطة ما يمنعه من النوم ليلا".

وتؤكد الخبيرة، على أنه قبل النوم من الأفضل عدم تناول الكرفس والأطعمة الأخرى ذات الخصائص المدرة للبول.