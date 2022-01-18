روسيا.. اختبار يقوم على تحديد الأجسام المضادة الكابحة لفيروسات متحور"أوميكرون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إن مؤسسته طورت نظام اختبار يقوم على تحديد الأجسام المضادة الكابحة لفيروسات متحور"أوميكرون".



وأضاف غينسبورغ، في حديث لوكالة "نوفوستي": "ظهر لدينا نظام اختبار لتحديد الأجسام المضادة القادرة على تحييد فيروسات سلالة أوميكرون".

وأشار عالم الفيروسات الروسي المعروف، إلى أن نظام الاختبار هذا، متوفر حاليا في مركز "غاماليا" فقط ولم يطرح بعد للتداول العام.

في وقت سابق قال غينسبورغ، إن الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" لن يمرضوا على الأرجح بفيروس كورونا الناجم عن سلالة "أوميكرون".

وأشار رئيس مركز "غاماليا"، إلى أنه أصيب شخصيا بـ "أوميكرون" لكنه لم يمرض بكوفيد، بفضل الحماية التي وفرها اللقاح له.