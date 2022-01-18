شكرا لقرائتكم خبر عن أقلها حائل وسكاكا.. درجات الحرارة المُسجلة في بعض مدن المملكة فجر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت عدة مناطق ومدن بالمملكة انخفاضًا في درجات الحرارة صباح اليوم، حيث تم تسجيل أقل درجات حرارة في ؛ سكاكا 1 درجة مئوية، وحائل وعرعر ورفحاء درجتان مئويتان.

فيما سجلت القريات 4 درجات، و5 درجات في تبوك، وطريف 6 درجات، وبريدة وحفر الباطن سجلت كل منها 7 درجات، و9 درجات في العلا وحفر الباطن، فيما سجلت المدينة والطائف 10 درجات مئوية.

كما تساقطت الأمطار الغزيرة والثلوج والبرد على عدة مناطق وأجزاء بالمملكة.

يأتي هذا في وقت توقع فيه المركز الوطني للأرصاد استمرار انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، فيما تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية.

وتوقع خبير الطقس عبد الله المسند، أن يعمل على هبوط الهواء البارد من طبقات الجو العليا فيساهم في تبريد السطح، ويأتي هذا متزامناً مع تزحزح كتلة هوائية شمالية باردة، متوقعًا أن يتمركز مرتفع جوي شمالي المملكة.