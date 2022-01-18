شكرا لقرائتكم خبر عن «2 تحت الصفر».. هذه المدينة تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية مساء أمس أدنى درجة حرارة في المملكة، حيث تجاوزت (ْ2-) درجتين مئويتين تحت الصفر.

ومن المتوقع استمرار انخفاض درجة الحرارة حتى تصل (-٧) تحت الصفر وفق للمركز الوطني للأرصاد.