شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 6 أشخاص لسلبهم متاجر باستخدام مركبة مسروقة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة قبضت على 5 مواطنين ومخالف لأمن الحدود لسرقتهم مركبة (تم استردادها) واستخدامها في سلب متاجر والاستيلاء على ما تحويه من أموال.

وأضاف متحدث شرطة منطقة الرياض، أنه تم ضبط مواد مخدرة وممنوعات بحوزتهم ، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.