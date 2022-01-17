شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمهرب بحوزته أكثر من 59 ألف قرص مخدر بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مواطن بمنطقة تبوك، بحوزته (59,205) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدِّر.

وأضاف أنه جرى إيقافه، واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

صور أرشيفية

صور أرشيفية