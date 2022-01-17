شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة حجز لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاما عبر« توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أتاح تطبيق توكلنا حجز اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد للفئة العمرية من 5-11 عاما.

وأضاف التطبيق في توضيح له عبر حسابه في تويتر طريقة حجز اللقاح من خلال الدخول للتطبيق ثم التوجه إلى الخدمات من الخدمات الصحية ثم اختيار لقاح كورونا.

كما سيتم تحديد المستفيد أو التابع ثم اختيار حجز موعد لقاح كورونا.

ونوه أيضا أن الخطوات التالية تتمثل في الإجابة عن الأسئلة الصحية، ثم اختيار مركز التطعيم ، ثم تحديد تاريخ وقت وتاريخ التطعيم ، وأخيرا تأكيد الموعد.