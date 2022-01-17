شاهد.. كيف استعدت المدارس للعودة الحضورية لطلاب الابتدائية ورياض الأطفال

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

الخليج 365 كافة الإدارات التعليمية بالمملكة على قدم وساق، استعداتها للعودة الحضورية للدراسة لطلاب الابتدائية ورياض الأطفال، بعد عامين من التوقف والدراسة عن بُعد بسبب وباء كورونا.

٧٩٠ مدرسة بحائل جاهزة للعودة الحضورية

وأعلنت أكثر من ٧٩٠ مدرسة من المدارس الابتدائية ورياض الأطفال التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، أنها استكملت الاستعدادات للعودة الحضورية الآمنة واستقبال الطلاب والطالبات ابتداء من يوم الأحد ٢٠ / ٦ / ١٤٤٣ هـ.

وأوضح تعليم حائل أنه جرى تهيئة المقار والمرافق الدراسية لاستقبال الطلاب والطالبات وفق النماذج التشغيلية المعتمدة ونقاط الفحص “الفرز البصري” والتأكيد على جميع العاملين باستكمال أخذ الجرعات قبل المهلة المحددة، مبيناً أن فرق الصيانة كثفت جهودها لصيانة المدارس، وعملت على سرعة التأكد من جاهزية المباني التعليمية وفق الاشتراطات والبروتوكولات الصحية لضمان عودة سليمة وآمنة.

وقام مدير تعليم مكة، بزيارة موسعة لعدد من المدارس، بدأها بمدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية ومدرسة منى الابتدائية ويقف على استعدادات العودة الحضورية، مطمئنًا على إجراءات تطبيق البروتوكولات والاحترازات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”.

تعليم نجران يناقش الاستعدادات للعودة الحضورية

في الوقت نفسه عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، اجتماعًا برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة فهد بن صالح عقالا، وعدد من منسوبي الإدارة لمناقشة التحضيرات المبكرة وجهود أعمال اللجنة الإشرافية لمتابعة تنفيذ قرار العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

وأكد عقالا، أن الإدارة أكملت الاستعدادات لتطبيق كل الإجراءات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة “وقاية”، بما يسهم في الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة وأسرهم والمجتمع، وكذلك تعزيز انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي، والإسهام في تأمين سلامة البيئة المدرسية.

وأوضح أن الزيارات الميدانية مستمرة لمتابعة استعداد وجاهزية مدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال لاستقبال الطلاب والطالبات والاطمئنان على إنهاء كافة أعمال الصيانة والتجهيزات لضمان رحلة دراسية ممتعة وآمنة عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”.

تهيئة 813 مدرسة للعودة الحضورية بتعليم عسير

فيما أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير اليوم خطتها للزيارات الميدانية التي تشمل تهيئة 657 مدرسة ابتدائية للبنين والبنات و156 روضة أطفال، استعدادا لعودة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري, أن هذا الإجراء يهدف إلى الوقوف على جاهزية المدارس وتقديم الدعم لها على مستوى الصيانة والتهيئة وتعزيز السلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل النماذج التشغيلية وجاهزية وسائل النقل والدعم التقني وسد الاحتياج من الكوادر البشرية الإدارية والتعليمية.

تعليم الطائف يكمل جاهزيته للعودة الحضورية

كما اجتمع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بأعضاء اللجنة الإشرافية للعودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال من البنين والبنات للاطلاع على جاهزية الإدارات والمكاتب والمدارس

وأكد اللهيبي جاهزية جميع المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا، “رنية والخرمة وتربة والمويه وميسان” واستعدادها لاستقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة ، مشيرًا إلى أنه انتهت كافة أعمال النظافة والصيانة بالمدارس الابتدائية ورياض الأطفال، وصيانة أعمال الكهرباء، والسباكة، والتكييف في الفصول والمرافق التعليمية والممرات وأفنية المدارس .

مدير تعليم ينبع يزور عددًا من مدارس المحافظة

من جانبه زار مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي أمس عددًا من مدارس المحافظة، بدأها بثانوية عثمان بن عفان؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية؛ كما وقف على استعدادات العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، رافقه عدد من القيادات التعليمية.

وتجوّل العطوي على المرافق التعليمية في المدارس التي زارها، واطمأن على عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ووقف على البيئة الصفية وانتظام العمل التربوي وفق الخطط التشغيلية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.

وفي وقت سابق دشن العطوي مبادرة دليل التهيئة الإرشادية للعودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية؛ ضمن سلسلة البرامج التوعوية الإرشادية والتهيئة النفسية للطلبة وأسرهم، والتي ينظمها قسم الإرشاد الطلابي.

يذكر أن الدليل أُعد لتهيئة الطلبة وأسرهم نفسيًا واجتماعيًا للعودة الحضورية الآمنة بعد عامين من الانقطاع الحضوري عن المدرسة، الأمر الذي يتطلب مسؤولية تضامنية من المجتمع والأسر وأولياء الأمور في تهيئة الأبناء وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على أهمية الشراكة المجتمعية في دعم استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات حضوريًا رغم جائحة كورونا.

التهيئة النفسية للطلاب

وكشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أن الوزارة تؤكد على أهمية تهيئة الطلاب “نفسيا” مع بداية العودة الحضورية لطلاب الابتدائية ورياض الأطفال.

وأوضحت في تصريحات لها أمس، أنه بعد إعلان القرار المشترك بين وزارتي التعليم والصحة بشأن العودة الحضورية، الخليج 365 الوزارة استعداداتها للعودة من خلال ثلاثة محاور أساسية هي؛ التهيئة والاستعداد والجاهزية وأيضًا تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي وقت سابق، وجه وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، تعليمات هامة لجميع مديري التعليم خلال الاجتماع معهم، قبل أيام من العودة الحضورية للدراسة لطلاب الابتدائية ورياض الأطفال.

وأكد وزير التعليم في اجتماعه، مع مديري التعليم على أهمية التهيئة النفسية للطلبة، وجاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس، مشددًا على تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من “وقاية”، للحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم.

وكانتوزارة التعليمقد أصدرت بيانا أكدت فيه أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ”يونيسيف”، أكدت أن قرار عودة الدراسة حضورياً لطلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال بدءاً من 23 يناير، يتوافق مع تقارير ودراسات تحذر من استمرار إغلاق المدارس، وتعطل تعلّم الأطفال بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة أن المنظمة الدولية دعت إلى تغليب وضع تعليم الأطفال ومصالحهم، مع بقاء المدارس مفتوحة لكل طفل في كل مكان خلال عام 2022، وأن تكون المدارس آخر ما يُغلق وأول ما يُعاد فتحه مع توفير تدابير الصحة العامة لحماية الطلبة.

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