"بلاك فيو" تطلق هاتفها الذكي BV8800 الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "بلاك فيو" هاتفها الذكي BV8800 الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة، إذ يمكنه تحمل السقوط من ارتفاع 5ر1 متر دون ضرر مع المقاومة الجيدة للغبار والماء، كما أن الشركة تروج للهاتف الجديد من خلال خيار التقاط الصور تحت الماء.



ويشتمل الهاتف الجديد على شاشة قياس 58ر6 بوصة بدقة وضوح 2408× 1080 بيكسل، مع معدل تحديث صورة 90 هرتز، بينما تبلغ شدة السطوع 480 قنديلة/م2.

وينبض بداخل الهاتف المعالج MediaTek Helio G96 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 جيغابايت.

وتم تزويد الجهاز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميغابيكسل وكاميرا للعمق، بينما تعمل الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل. وبالإضافة إلى ذلك، تم تزويد الهاتف بكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء بدقة 20 ميغابيكسل والمعتمدة على مصباحين بالأشعة تحت الحمراء.

ويزن 365 غراماً، ويأتي بأبعاد 2ر176×5ر83 ملم، وسمك 7ر17 ملم، مع دعم بطاقة SIM المزدوجة. ويستند الجهاز على بطارية سعة 8380 مللي أمبير ساعة، يتم شحنها بقدرة تصل إلى 33 وات.

ويمكن أيضاً استخدام الهاتف كـ "باوربانك" لشحن الأجهزة المتصلة عبر تقنية الشحن العكسي. ويشتمل على مستشعر بصمة الإصبع وزر قابل للتهيئة حسب الرغبة ومقياس ضغط رقمي ووحدة GNSS وNFC.