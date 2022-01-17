هل التهاب ملتحمة العين أحد أعراض متحور "أوميكرون"؟.. عالمة بريطانية تًجيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت طبيبة الأمراض الباطنية من بريطانيا، نينا أسلم، من أن متحور "أوميكرون" قد يتجلى في عيني الإنسان.



أفادت بذلك صحيفة Express البريطانية حيث قالت الطبيبة إن التهاب الملتحمة قد يكون أحد أعراض متحور "أوميكرون".

وأوضحت إنه يوجد في العين مستقبلات خلوية يمكن للفيروس أن يتوغل من خلالها إلى جسم الإنسان، كما توجد تلك المستقبلات في الخلايا المبطنة للشبكية وبياض العين والجفون.

ولم تستبعد الطبيبة أن التهاب الملتحمة قد تظهر لدى المرضى الذين لا يعانون من أية أعراض لفيروس كورونا.

هذا وكان الاختصاصي الروسي لأمراض الحساسية والمناعة، فلاديمير بوليبوك، قد أعلن في وقت سابق في حديث أدلى به لصحيفة "لايف" الروسية أن آلاما في الصدر نادرا ما تظهر عند الإصابة بمتحور "أوميكرون". وفي الوقت نفسه سجل الأخصائي، من بين علامات الإصابة بطفرة جديدة السعال الجاف والتهاب الحلق الشديد واحتقان الأنف والضعف والصداع والحمى.