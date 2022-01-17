منظمة الصحة العالمية تعلق على توزيع مليار جرعة.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

علقت منظمة الصحة العالمية على وصول اللقاحات المضادة لكورونا التي تم توزيعها على الدول الفقيرة عن طريق برنامج كوفاكس إلى مليار جرعة بأنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به.



ويهدف برنامج كوفاكس إلى توزيع لقاحات كورونا بشكل أكثر إنصافاً، وقد وصل عدد اللقاحات التي وزعها البرنامج إلى مليار جرعة بعد شحنة وصلت إلى رواندا أمس السبت.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" الأحد عن المنظمة قولها في بيان إن "كوفاكس يقود أكبر عملية شراء وإمداد باللقاح في التاريخ عبر توريداته إلى 144 دولة".

وأضافت المنظمة :" لكن العمل الذي وصل إلى هذه المرحلة المهمة ما هو إلا تذكير بالعمل المتبقي".

وأوضحت المنظمة أن نسبة التطعيم وصلت إلى أقل من 10% من إجمالي عدد السكان في 36 دولة من بين 194 دولة عضو، في الوقت الذي بدأت فيه الدول الأغنى في إعطاء جرعات ثالثة أو حتى رابعة لمواطنيها.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات سيث بيركلي إن "العالم يقف عند مفترق طرق آخر في حربنا ضد كوفيد 19".

ويذكر أن التحالف الذي يقوم على إدارة مبادرة كوفاكس يضم حكومات وشركات ومؤسسات ووكالات تابعة للأمم المتحدة.