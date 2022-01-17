مصر تشهد ظاهرة فلكية عجيبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تشهد سماء جمهورية مصر العربية، الإثنين، ظاهرة فلكية عجيبة تعرف باسم "قمر الذئب".



وشرح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، تفاصيل الظاهرة، قائلا: "حجم القمر يستمر في التزايد حتى يبدو لنا بدرا في الفترة من 16 إلى 19 يناير/ كانون الثاني، أما ذروة البدر فتكون في 17 يناير/ كانون الثاني، ليكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.8%".

وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية، إن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم (وولف مون - قمر الذئب) لأن الذئاب تجتمع في هذا الوقت من كل عام وتعوي بالقرب من منازلهم، كما يُعرف هذا القمر أيضا باسم القمر القديم أو بدر ما بعد عيد الميلاد.

وتابع تادرس: "في هذا اليوم أيضا (17 يناير) يقترن القمر مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء/ التوأم)، حيث نراهما متجاوران في السماء مساء منذ دخول الليل وحتى ظهور شفق الصباح في اليوم التالي".

وأكمل: "ثم بعد منتصف الشهر يتراءى كوكب المشتري فقط في السماء الغربية حيث يغرب في الثامنة والنصف مساء تقريبا بتوقيت مصر، وبالكاد يُرى كوكب زحل منخفضا بعد غروب الشمس مباشرة".