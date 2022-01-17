نصائح ذهبية لإطالة عمر مستحضرات التجميل.. اعرفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

الاعتقاد السائد بأن مستحضرات التجميل باهظة الثمن لا تتعرض للتلف خاطئ، إذ أن كل المنتجات تحتاج لعناية خاصة.



وقالت الرابطة الألمانية للشركات المنتجة لمنتجات العناية بالجسم والمنظفات، إنه يمكن إطالة العمر الافتراضي لمستحضرات التجميل من خلال اتباع النصائح التالية:

- لا يجوز الشروع في فتح العبوة إلا عند استخدامها بالفعل، مع مراعاة استهلاك مستحضر التجميل في أسرع وقت ممكن.

- لعدم تلويث مستحضر التجميل ينبغي أن تكون اليد أو الفرشاة نظيفة عند استعماله.

- لا يجوز خلط أو تخفيف مستحضر التجميل.

- ينبغي غلق العبوة جيدا بعد الاستخدام.

- يجب حفظ مستحضر التجميل في مكان جاف ومظلم وبارد، لا سيما مع المستحضرات ذات فترة الصلاحية القصيرة.