شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا حول العالم إلى 328 مليونا و826 ألفا و52 مصابا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 328 مليونا و826 ألفا و52 مصابا، حتى صباح الإثنين.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و557 ألفا و754 حالة، فيما تعافى 267 مليونا و449 ألفا و631 حالة.

أعلنت ألمانيا، الإثنين تسجيل 34145 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن إجمالي عدد الإصابات في ألمانيا حتى الآن بلغ 8 ملايين و122. وأشارت البيانات إلى تسجيل 30 وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 115649 وفاة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، تسجيل 223 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الأحد، ارتفاعا من 119 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 163 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 65 قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 28 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 52 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل حتى يوم الأحد 105087 إصابة مؤكدة.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الأحد، تسجيل 76 وفاة مؤكدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 301410.

وقالت الوزارة إن البلاد سجلت أيضا 19132 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أربعة ملايين و368314.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، تسجيل 24934 إصابة جديدة بفيروس كورونا و74 وفاة خلال 24 ساعة.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 23000657 إصابة منذ بداية الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 621045.

سجلت وزارة الصحة المصرية 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة، الأحد، مقارنة مع 1101 إصابة و26 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو400076 من ضمنهم 333529 حالة تم شفاؤها، و22148 حالة وفاة".

سجلت كوريا الجنوبية 3859 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 3551 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 696 ألفا و32 حالة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 23 حالة وفاة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6333 حالة.

أكدت وزارة الصحة الهندية، الإثنين، تسجيل 258089 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37.38 مليون.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 385 وفاة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 486451.