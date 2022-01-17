شكرا لقرائتكم خبر عن خطة عراقية سورية للربط السككي وتطوير النقل البحري بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير النقل العراقي ناصر حسين الشبلي، مع السفير السوري لدى العراق صطام جدعان، الربط السككي وموضوع الترانزيت وتطوير واقع النقل البحري بين البلدين.

واستعرض الشبلي - خلال لقائهما الأحد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - عدة أمور من ضمنها الربط السككي بين العراق وسوريا، وموضوع الترانزيت والاعتراف بالشهادة البحرية بين الطرفين وتطوير واقع النقل البحري بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة فتح الخط الجوي بين بغداد ودمشق.

وأعرب وزير النقل العراقي عن الرغبة في التعاون بين البلدين، قابلا دعوة الزيارة الموجهة إليه من الجانب السوري لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجارين خدمة للصالح العام.