شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول يمني: أحبطنا مخططات الحوثي لزعزعة استقرار مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب اليمنية، جميع محاولات عناصر الحوثي الهادفة لزعزعة أمن واستقرار المحافظة.

وقال مساعد مدير أمن مأرب، العقيد الركن علي المعمري، حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية، إن الأجهزة الأمنية أحبطت كافة المحاولات الحوثية البائسة لشق الصف وزعزعة الاستقرار وزرع الخلايا النائمة في مأرب، مشددا على أن الأجهزة الأمنية على أتم الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ.

وأضاف المعمري، مخاطبا العناصر الحوثية، "لن تعيقنا مخططاتكم وخلاياكم ونحن في أتم الاستعداد والجاهزية لمواجهة خلاياكم التي ترسلونها وكذا مواجهة عناصركم في الجبهات".

وأشار إلى أن رجال الأمن يشاركون إخوانهم أبطال الجيش في مختلف جبهات القتال، ما يؤكد على الروح المعنوية العالية وتضحية رجال الأمن في سبيل الجمهورية، معربا عن شكره وتقديره للمواطنين في مأرب على تعاونهم الكامل مع رجال الأمن، داعيا إياهم إلى رفع الحس الأمني أكثر والإبلاغ عن أي أشخاص مشتبه بهم.