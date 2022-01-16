شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية تنفى إعطاء الإذن بمداهمة عدد من المصارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نفى مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية اللبنانية قيام الرئيس ميشال عون بإعطاء الإذن لمداهمة عدد من المصارف على خلفية تحقيقات تجرى في دعاوى قضائية مصرفية.

وأشار المكتب - في بيان مساء اليوم - إلى أن هذا الخبر الذي أذاعته إحدى القنوات الفضائية مختلق ولا أساس له من الصحة، مؤكدا أن الاجتماع الذي عقده الرئيس ميشال عون مع المدعي العام القاضي غسان عويدات كان بهدف الاطلاع على ملابسات ما حصل في بعض المصارف.

كما نفى مكتب الإعلام ما ذكره أحد الإعلاميين اليوم عن لقاء عقد في القصر الجمهوري في بعبدا بعد القرار الذي صدر عن " حزب الله " و"حركة امل " بالعودة الى حضور جلسات مجلس الوزراء.