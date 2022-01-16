شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجى" يؤكد أهمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وضرورة دعمها وتطويرها لتحقيق المصالح المشتركة.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة الزيارة الرسمية التي سيقوم بها، غدًا الاثنين، لمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية /بروكسل/؛ يلتقي خلالها بعدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

وأعرب الحجرف - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - عن تطلعه بأن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية، انطلاقًا من أهمية كلّ من مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لا سيما في ضوء جملة من التحديات التي تواجه العالم.

وأوضح أنه سيتم خلال الزيارة بحث أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بقضايا المنطقة والمستجدات السياسية، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالعلاقات التي تربط بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتطويرها والعمل على اغتنام الفرص المتاحة، خاصة فيما يتعلق بمسارات اتفاقية التجارة الحرّة بين الجانبين.