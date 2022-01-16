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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الفترة المسموح بها لتمديد تأشيرة الخروج والعودة؟.. «أبشر» ترد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
رد الحساب الرسمي لمنصة “أبشر” على عدد من الأسئلة الشائعة، والتي نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت كالتالي:
الفترة المسموح بها لتمديد تأشيرة الخروج والعودة تصل إلى 180 يومًا.
هل يتطلب فحص طبي لتجديد رخصة القيادة من خلال منصة أبشر؟
نعم يتطلب عمل فحص نظر من المراكز الطبية المعتمدة قبل البدء في تنفيذ الخدمة.
عند تنفيذ خدمة سجل الأسرة للأمهات تظهر ملاحظة لايوجد لديك عنوان واصل مع العلم يوجد لدي عنوان واصل؟
يمكنك تحديث العنوان الوطني متاح من خلال الدخول على حساب المستفيد في المنصة والضغط على أيقونة تعديل معلومات المستخدم في أعلى الصفحة ثم اختيار أيقونة تعديل العنوان وإدخال معلومات العنوان الوطني للمستفيد.
هل يمكن معرفة تاريخ الفحص الدوري للمركبة من خلال منصة أبشر؟
يمكنك ذلك من خلال الدخول على حسابك في منصة أبشر واختيار أيقونات: خدماتي، خدمات، إدرة المركبات، اختيار المركبة والاطلاع على التفاصيل.
تم طلب سجل الأسرة للأمهات وبعد استلام السجل يوجد أبناء غير مضافين؟
لإضافة الأبناء في سجل الأسرة تتطلب رفع طلب بذلك من خلال الدخول لحساب المستفيد في المنصة واختيار أيقونات: خدماتي، خدمات، الأحوال المدنية، التواصل واختيار خدمات السجل المدني.
تغريدة أسبوعية حول أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات منصة أبشر— أبشر (@Absher) January 16, 2022
https://t.co/Qs5n5PEPGe #تعرّف_على_أبشر
Answers about #ABSHER services most asked questions on social media pic.twitter.com/wGWhsogBgn
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