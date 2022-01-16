شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ضابط بالقوات المسلحة الأردنية فى اشتباك مسلح مع مهربي مخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الأردنية بمقتل نقيب بالقوات المسلحة وإصابة 3 أفراد خلال اشتباك مسلح مع مهربين للمخدرات، اليوم الأحد، على إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله: "إن مجموعة من المهربين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك؛ ما دفع المهربين إلى الفرار، وأسفر عن مقتل نقيب وإصابة 3 أفراد تم نقلهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب؛ لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.