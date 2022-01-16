شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: اعتقال إرهابى حاول دخول محافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم، الأحد، اعتقال أحد الإرهابيين حاول دخول محافظة الأنبار.

وأكد خلية الإعلام الأمني العراقية أنه استنادا إلى معلومات استخباراتية توجه أحد الإرهابيين للدخول إلى قضاء عانة بالأنبار، وعلى إثر ذلك تم نصب كمين محكم له في مدخل القضاء والقبض عليه.

وأشارت إلى أنه تم تسليم الإرهابي إلى جهة الطلب بعد إكمال كافة الإجراءات الأصولية بحقه.

كان الأمن العراقي قد أعلن الجمعة اعتقال 11 عنصرا من تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار.