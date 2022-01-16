شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يواصل تقدمه فى الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت قوات الجيش اليمني انتصارات كاسحة في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب بعد أن كبدت جماعة الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح.