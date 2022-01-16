شكرا لقرائتكم خبر عن الرقم في تزايد.. “الداخلية” تكشف عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية، أن مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا؛ وصلت إلى 32532 مخالفة، خلال أسبوع.

وأوضحت عبر حسابها على “تويتر”، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بـ 9722 مخالفة، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 5224 مخالفة، ثم الشرقية بـ 3719حالة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 3575 مخالفة.

وأضافت أن منطقة القصيم سجلت 1926مخالفة، ثم منطقة جازان بـ 1852حالة، تلتها منقطة حائل بـ 1353مخالفة، فمنطقة الجوف بـ 1243مخالفة، كما سجلت منطقة الباحة 985 حالة، ومنطقة عسير بـ 862 حالة، وسجلت منطقة الحدود الشمالية 835 مخالفة، ثم منطقة تبوك بـ 695حالة، وأخيرًا منطقة نجران بـ 541 مخالفة.

وطالبت الوزارة المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من أجل الحد من انتشار الفيروس.