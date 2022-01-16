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بدء تجارب سريرية لعقار ضد كوفيد بروسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

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قال ألكسندر غينسبورغ رئيس مركز "غاماليا" إنه بدأت في هذه المؤسسة العلمية التجارب السريرية على دواء لعلاج المصابين بكوفيد-19، وهو يعتمد في تركيبه على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

 

وذكر غينسبورغ، أن هذه التجارب السريرية ستستغرق 3-4 أشهر.

 

وأضاف العالم الروسي المعروف: "آمل أن نرى هذا الدواء في النصف الثاني من الربيع المقبل".

 

وتابع غينسبورغ القول: "ومن المعروف، أن هذا الدواء فعال فعلا في العقاقير الغربية الشبيهة".

 

في وقت سابق، قال دميتري شيبلياكوف أحد مصممي لقاح "سبوتنيك V"، إن الدواء المضاد لكوفيد-19، الذي يعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، أظهر إمكانات عالية في مرحلة الدراسات قبل السريرية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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