"العربية الحدث": مقتل قيادات حوثية خلال معارك مع الجيش اليمنى فى مأرب

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "العربية الحدث" بمقتل قيادات ميدانية في جماعة الحوثى خلال مواجهات مع الجيش اليمني في الجوبة بمحافظة مأرب.

ونقلت القناة عن مصادر بالجيش اليمني، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية استطاعت محاصرة جماعة الحوثي في مواقع تبة الفليحة ومعسكر أم الريش.



وأضافت المصادر، أن عناصر جماعة الحوثى استطاعت الفرار من بعض مواقعها في البلق الشرقي هروبا من الحصار الشامل الذي فرضه الجيش الوطني .