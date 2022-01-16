شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في الإصابات والحالات الحرجة.. الصحة‬⁩ تسجل 5477 إصابة جديدة بكورونا‬⁩ و336 حالة حرجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، تسجيل 5477 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 3405 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة، وارتفعت الحالات الحرجة إلى 336 حالة.

وأوصت “الصحة” بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح (كورونا) مثل: ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنعها، خاصة أن الجائحة ما زالت قائمة.

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي:

وأوصت “الصحة” بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح (كورونا) مثل: ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنعها، خاصة أن الجائحة ما زالت قائمة.