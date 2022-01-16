شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه عاجل من ‏”الصحة” بشأن إتاحة لقاح ‎كورونا للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

‏‎أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن إتاحة لقاح ‎كورونا للأطفال وتحديدا للفئة العمرية من 5-11 عامًا.

وكانت الصحة دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، وأتاحت الجرعة التنشيطية لمن أعمارهم 18 عامًا فما فوق في 20 أكتوبر 2021.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أمس السبت، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 53,738,935 جرعة، بينها 5.1 مليون جرعة منشطة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إعطاء 25.18 مليون جرعة أولى، و23.44 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.926 مليون شخص.