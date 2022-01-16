في حال تناولها بشكل مستمر.. خبير طبي يكشف عن منتجات مميتة للرجال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سرطان البروستاتا هو سرطان يحدث في غدة البروستاتا. وهي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز موجودة لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.



وسرطان البروستاتا هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا. تنمو العديد من أنواع سرطان البروستاتا ببطء وتقتصر على غدة البروستاتا، ومن الممكن ألا تُسبّب أضرارًا جسيمة. ومع ذلك، في حين أن بعض أنواع سرطان البروستاتا تنمو ببطء وقد تحتاج إلى حد ضئيل من العلاج أو قد لا تحاجه، هناك أنواع أخرى عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة.

وسرطان البروستاتا الذي يتم اكتشافه مبكرًا، في المرحلة التي لا يزال فيها محصورًا في غدة البروستاتا، تكون فرص نجاح علاجه هي الأفضل.

وكشف الطبيب والاختصاصي الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، عن المنتجات المميتة للرجال، وذلك في حال تناولها بشكل مستمر وبكميات كبيرة.

وقال مياسنيكوف خلال مقابلة على "قناة روسيا 1" إن "الاستهلاك المفرط لمنتجات الألبان قد يكون لديه تأثير سلبي على صحة الرجال"، مشيرا إلى أن هناك العديد من التقارير والأبحاث العلمية التي تتحدث عن مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا بسبب اللبن.

وأوضح الطبيب، قائلا: "اليوم لم يدحض أحد هذه الحجج، مما يعطي الرجال سببًا ليكونوا أكثر حذرًا ولا يستهلكون أكثر من 300 مل من مشروبات الألبان يوميًا".

وتابع الطبيب قائلا: "زيادة كمية الكالسيوم التي تدخل الجسم مع الحليب ومنتجات الألبان تؤدي إلى انخفاض فيتامين د"، مضيفا أن انخفاض مستويات "فيتامين د" يحدث من أجل تجنب حدوث فرط كالسيوم الدم، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يؤدي إلى تطور سرطان البروستات.

تتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ما يلي:

كبر السن

يزداد خطر إصابتك بسرطان البروستاتا كلما تقدمت بالعمر. وهي أكثر شيوعًا بعد سن الخمسين.

العِرق

لأسباب مجهولة حتى الآن، يكون أصحاب البشرة السوداء أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالأجناس الأخرى. كما أن سرطان البروستاتا يكون لدى الأشخاص من ذوي البشرة السوداء أكثر عدوانية أو تفاقمًا.

التاريخ العائلي المرضي

إذا شُخِّص أحد أقاربك بالولادة، مثل أحد الوالدين أو الأخ أو الطفل، بسرطان البروستاتا، فقد تزداد مخاطر إصابتك به. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك تاريخ عائلي من وجود جينات تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي (BRCA1 أو BRCA2) أو تاريخ عائلي قوي جدًا من الإصابة بسرطان الثدي، فقد يكون خطر الإصابة بسرطان البروستاتا أعلى.

السُّمنة

قد يكون الأشخاص الذين يعانون من السِّمنة أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي، رغم أن الدراسات كانت لها نتائج متباينة. من المرجح أن يكون السرطان أكثر عدوانية وأكثر عرضة للعودة بعد العلاج الأولي لدى الأشخاص الذين يعانون من السِّمنة المفرطة.