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صحيفة: بريطانيا تلغي اختبارات كورونا للملقحين العائدين من السفر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم في بريطانيا سيكون بمقدورهم السفر خلال عطلة نصف العام الدراسي من دون الحاجة للخضوع لاختبارات للكشف عن كوفيد-19 لدى عودتهم.

 

وأضافت الصحيفة أن وزير النقل جرانت شابس يؤيد إنهاء نظام اختبار الكشف عن الحصول على جرعتي التطعيم قبل عطلة فبراير.

 

وقال التقرير إن إعلانا بشأن التغيير في التوجه سيصدر في 26 يناير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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