كيف يعد ماسك الطين الطبي سلاحا فعالا لمحاربة شوائب البشرة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يعد ماسك الطين الطبي سلاحا فعالا لمحاربة شوائب البشرة، حيث إنه يتوغل داخل المسام ليطرد بقايا الإفرازات الدهنية والأوساخ.



وذكرت بوابة الجمال الألمانية "هاوت.دي" أن ماسك الطين الطبي يخلص البشرة من البثور والرؤوس السوداء ويمنحها مظهرا نقيا.

وأضافت البوابة الألمانية أن ماسك الطين الطبي يعمل أيضا على تهدئة البشرة المتهيجة بفضل قدرته على التبريد، كما أنه يسهم في إزالة مواضع الجفاف وقشور الجلد الميتة ليمنح البشرة مظهرا موحدا ومتجانسا.

وأشارت "هاوت.دي" إلى أن ماسك الطين الطبي يعمل على ترطيب البشرة ويساعد على سريان الدم بها ليمنحها ملمسا مخمليا ومظهرا ورديا يشع شبابا وحيوية.