قصر النظر من الأمراض الشائعة في العصر الحالي (أعراضه)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قصر النظر من الأمراض الشائعة في العصر الحالي، ويبدأ غالبا بين سن 6 و14 عاما، وهو يؤثر على 5% من الأطفال في سن ما قبل المدرسة.



وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، إن قِصر النظر لدى الأطفال يعني رؤية الأشياء البعيدة بشكل غير واضح.

وأوضحت الرابطة أن أسباب قِصر النظر لدى الأطفال تتمثل في قلة التعرض لضوء النهار وكثرة الجلوس أمام شاشة التلفاز والحاسوب، إضافة إلى بعض الأمراض مثل السكري، كما أن الولادة المبتسرة ترفع خطر الإصابة بقِصر النظر.

وتتمثل أعراض قِصر النظر لدى الأطفال في تضييق حدقة العين أو إغماضها نصف إغماضة عند النظر إلى الأشياء البعيدة. وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب مثل النظارات الطبية والعدسات اللاصقة والجراحة، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على قِصر النظر مثل انفصال الشبكية والتنكس البقعي والمياه البيضاء (الكاتاراكت) والمياه الزرقاء (الجلوكوما).