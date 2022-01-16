شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول 3 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى مصر بتمويل من الحكومة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة وصول 3 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى مصر بتمويل من الحكومة الأمريكية، وقدمت الولايات المتحدة حتى الآن 19.5 مليون جرعة من اللقاحات الأمريكية عالية الجودة للمساعدة في حماية المصريين من فيروس كورونا.



وذكرت السفارة الأمريكية في بيان لها تلقى 24 نسخة منه، "إن الولايات المتحدة تتعاون مع مصر في مكافحة الوباء بشكل واسع النطاق، فبالإضافة إلى تقديم اللقاحات، قدمت أيضا الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 55 مليون دولار لدعم مكافحة مصر لفيروس كورونا، وهو الدعم الذي وصل إلى ما يقرب من 18 مليون شخصاً.

وتقوم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتحسين تتبع الجائحة ومقاومتها، ودعم الشركات الصغيرة. لقد تم بناء هذا الدعم على أكثر من مليار دولار استثمرتها الولايات المتحدة على مدار الأربعين عامًا الماضية لتحسين صحة جميع المصريين.