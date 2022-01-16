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مصدر أمنى عراقى: هجوم يستهدف مكتب قيادى بتحالف "تقدم" جنوب بغداد

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، بتعرض مكتب القيادي في تحالف "تقدم" عبد الكريم عبطان للهجوم بقنبلة يدوية جنوبي بغداد .

وقال المصدر الأمني في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "مكتب النائب عبد الكريم عبطان تعرض لهجوم بقنبلة يدوية في السيدية جنوبي بغداد".

بدوره، شدد تحالف "تقدم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على أنه "ماض في مشروعه نحو البناء والإعمار واستتباب الأمن في البلاد"، معتبرا أن أي تصرفات هجومية "لم ولن تهزمه".

يأتي هذا الهجوم فيما لا تزال المشاورات بين الكتل النيابية مستمرة من أجل تشكيل الحكومة العراقية .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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