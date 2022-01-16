روسيا تتقدم بطلب ترخيص لقاح "سبوتنيك M" لليافعين بالهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قدم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي للسلطات الهندية الوثائق اللازمة لترخيص استخدام لقاح "سبوتنيك M" الروسي لليافعين في الهند، على أمل صدور الموافقة عليه في غضون شهرين.



وقال الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديميترييف في حديث لقناة "بي بي سي" البريطانية: "تطعيم اليافعين ضد كورونا مهم ونسختنا المخصصة للأطفال "سبوتنيك M" ستكون متاحة في الهند قريبا جدا".

وأضاف: "لقد تقدمنا بطلب الحصول على الموافقة إلى السلطة التنظيمية الهندية، ونأمل أن يستغرق الأمر شهرين".

وسجلت وزارة الصحة الروسية لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك M" لليافعين بين 12 و17 عاما، ويتم إعطاؤه على جرعتين بفارق 21 يوما.

وأعلن الصندوق الروسي أنه مستعد لتقديم لقاحي "سبوتنيك لايت" و"سبوتنيك M" للمراهقين للشركاء في الهند لمكافحة فيروس كورونا.