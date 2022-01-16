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هل طلبت بريطانيا اختبارات كورونا للمسافرين الملقحين بالكامل؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

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ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم في بريطانيا سيكون بمقدورهم السفر خلال عطلة نصف العام الدراسي دون الحاجة للخضوع لاختبارات للكشف عن كوفيد-19 لدى عودتهم.

 

وأضافت الصحيفة أن وزير النقل غرانت شابس يؤيد إنهاء نظام اختبار الكشف عند الحصول على جرعتي التطعيم قبل عطلة فبراير (شباط).

 

وقال التقرير إن إعلاناً بشأن التغيير في التوجه سيصدر في 26 يناير (كانون الثاني).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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