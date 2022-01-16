شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن: نحرص على تحسين أوضاع اقتصاد بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، السبت، حرص حكومته على تحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية نتيجة الصراع المستمر في بلاده للعام السابع توالياً.

وقال عبد الملك، خلال اجتماع عقده في عدن جنوبي اليمن، بقيادة مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية والجهات التابعة لها، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "الأوضاع ستشهد انفراجاً كبيراً في القريب العاجل وسيلمسها كل المواطنين".