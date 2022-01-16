شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن: نحرص على تحسين أوضاع اقتصاد بلادنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، السبت، حرص حكومته على تحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية نتيجة الصراع المستمر في بلاده للعام السابع توالياً.
وقال عبد الملك، خلال اجتماع عقده في عدن جنوبي اليمن، بقيادة مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية والجهات التابعة لها، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "الأوضاع ستشهد انفراجاً كبيراً في القريب العاجل وسيلمسها كل المواطنين".
وأضاف: "معركتنا الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وسنحقق فيها نصرا يتوازى مع الانتصارات الميدانية العسكرية المحققة في شبوة ومأرب وبقية جبهات القتال ضد مشروع ايران الدموي في اليمن عبر وكلائه من ميلشيا الحوثي".
ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى "المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الحكومية بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية دون أي تباطؤ وأهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي".