عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوبو تطرح Oppo A95 في مصر.. سعر ومواصفات هاتف الفئة المتوسطة

الأحد 16 يناير 2022

الخليج 365

طرحت شركة أوبو الصينية هاتفها الجديد Oppo A95 رسميا في الأسواق المصرية، كأحدث هواتفها في الفئة المتوسطة من سلسلة الـA المعروفة.



وقدمت الشركة هاتف Oppo A95 للمرة الأولى في الخارج في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2021، وتتمتع سلسلة الـA من أوبو دائما بانتشار واسع وتحقيق مبيعات قوية.

مواصفات هاتف Oppo A95

يبلغ وزن هاتف Oppo A95 نحو 175 جراما، وأبعاده 160.3×73.8×8 مم، فيما تأتي خامات الهاتف الخارجية من البلاستيك البولي كاربونيت.

ويدعم هاتف Oppo A95 تركيب شريحتي اتصال 4G مع كارت ميموري بحجم 256 جيجا، وشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.43 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة وأبعاد عرض 20:9 وسطوع 800 شمعة.

ويأتي هاتف Oppo A95 بمعالج كوالكوم سناب دراجون 662 ثماني النواة، الأربعة الأقوى من نوع Kryo 260 Gold بتردد 2.0 جيجا هيرتز، ودقة تصنيع المعالج 11 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 610، ونظام تشغيل Android 11 بواجهة اوبو ColorOS 11.1.

ويوفر هاتف Oppo A95 مساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والرامات من نوع LPDDR4X والذاكرة من نوع UFS 2.1 .

كاميرا هاتف Oppo A95

يدعم هاتف Oppo A95 كاميرا أمامية واحدة تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected]، وكاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو، الأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل.

وتدعم الكاميرات فلاش LED وتدعم HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة [email protected]

كما يدعم هاتف Oppo A95 منفذ السماعات الـ3.5 مللي، مع بصمة الإصبع الموجودة أسفل الشاشة، إضافة لإمكانية فتح الهاتف عن طريق الوجه.

ويأتي هاتف Oppo A95 ببطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات ويتم شحنها من خلال منفذ USB Type C.

ويتوافر هاتف Oppo A95 بلونين فقط، هما الأسود والأزرق.

سعر هاتف Oppo A95

تم تسعير هاتف Oppo A95 الجديد في الأسواق المصرية للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 5490 جنيها مصريا.

والهاتف متاح للبيع بضمان 6 أشهر ضد كسر الشاشة وحامل للموبايل وفترة ضمان إضافية 6 أشهر.