شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أرصاد يتوقع تساقط الثلوج خلال ساعات الليل على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ سامي الحربي فرصة تساقط الثلوج وهطول أمطار متجمدة خلال ساعات الليل على عدة مناطق.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بمشيئة الله اليوم الأحد ١٤-٦-١٤٤٣ فترة الليل متوقع فرصة تساقط ثلوج أو أمطار متجمدة على طريف وحزم الجلاميد واحتمال القريات.. هذا والله اعلم”.

وفي وقت سابق، توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل استمرار هطول الأمطار الرعدية وانخفاض درجات الحرارة يوم الأحد على معظم مناطق المملكة.

وقال العقيل إنه من المتوقع، استمرار هطول الأمطار الرعدية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وكذلك الحال على مرتفعات جازان وعسير والباحة وأمطار متفرقة خفيفة على منطقة الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

كما توقع العقيل “انخفاض واضح وملموس في درجات الحرارة ابتداء من يوم الأحد وتصل الحرارة في تبوك صفر مئوية، وفي حائل 4 مئوية وفي عرعر وسكاكا 3 درجات مئوية”.

وأضاف العقيل قائلاً “ابتداء من يوم الاثنين ستكون هناك أجواء شديدة البرودة على المناطق الشمالية وستتراوح الحرارة ما بين 5 درجات مئوية تحت الصفر وحتى الصفر المئوي.. وستتحرك هذه الكتلة لتؤثر على منطقة الحدود الشمالية الجوف شمال المنطقة الشرقية ومنطقة حائل ومنطقة القصيم بالإضافة إلى منطقة الرياض نهاية الأسبوع”.