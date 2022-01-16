شكرا لقرائتكم خبر عن كنا ثلاثة وتغلبنا على 14 من العدو.. «البطل عسيري» يروي تفاصيل إحدى معارك الحد الجنوبي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تحدث البطل رضا عسيري، عن تفاصيل المعارك البطولية التي خاضها برفقة زملائه ضد العدو في الحد الجنوبي.

وقال عسيري، خلال برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه كان برفقة 2 من زملائه في مواجهة مجموعة معادية مكونة من 14 عنصرًا”.

وأضاف أنه بمجرد ضـرب 3 طلقات من الدبابة تفرقت المجموعة المعادية بالكامل، مضيفا أنه تم القضاء عليهم خلال ساعتين فقط.

وفي معركة أخرى، قال عسيري “إنه نجح برفقة زملائه في 3 آليات عسكرية، في التصدي إلى مجموعة أخرى من عناصر العدو”.

وتابع البطل عسيري “تمكنا من إنهاء التهديد العسكري للعدو ورد هجومه، وسقط منا أحد الزملاء شهيدا واحد فقط خلال هذه المواجهة”.