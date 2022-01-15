شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي التونسي": ارتفاع عائدات السياحة 19% خلال الـ10 أيام الأولى من يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت عائدات السياحية التونسية 37.8 مليون دينار، بما نسبته 19%، خلال في الـ10 الأيام الأولى من شهر يناير الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وذكر البنك المركزي التونسي - في تقرير اليوم السبت، أن عائدات العمل المتراكمة صعدت بنسبة 16% خلال الفترة ذاتها لتبلغ مستوى 158 مليون دينار مقابل 135 مليون دينار في يناير 2021، موضحا أن خدمة الدين الخارجي ارتفعت بنسبة 31 % لتصل 84 مليون دينار في 10 يناير الحالي مقابل 57 مليون دينار من نفس الفترة العام الماضي.



وأضاف أن الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة وصل مستوى 23.2 مليار دينار حتى 14 يناير الحالي، وهو مستوى يقارب المستوى المسجل خلال الفترة ذاتها في 2021.