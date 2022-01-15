وزارة الصحة الفلبينية تعلن رصد إصابات محلية بالمتحور أوميكرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت وزارة الصحة الفلبينية رصد إصابات محلية بالمتحور أوميكرون في محيط العاصمة مانيلا اليوم السبت، مع بلوغ الإصابات اليومية ارتفاعاً قياسياً لثالث يوم على التوالي.



وقالت وكيلة وزيرة الصحة ماريا روساريو فيرجيري في إفادة صحافية "نشهد انتشاراً محلياً للمتحور أوميكرون في محيط العاصمة".

وتضم هذه المنطقة 16 مدينة ويقطنها أكثر من 13 مليون نسمة.

وسجلت وزارة الصحة 39004 إصابات جديدة بكوفيد-19 اليوم.

وبلغ إجمالي الإصابات 3.16 مليون، فضلا عن ما يقرب من 53 ألف وفاة، وهو ما يجعل الفلبين ثاني أعلى بلدان منطقة جنوب شرق آسيا في الإصابات والوفيات بعد إندونيسيا.