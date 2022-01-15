شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السودان بالقاهرة تنعي سفير مصر بإيطاليا: الدبلوماسية فقدت خيرة أبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت سفارة جمهورية السودان لدى مصر، ببالغ الحزن والأسى، السفير علاء الدين رشدي - سفير مصر لدى إيطاليا، والذي وافته المنية أمس بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

وأكد بيان لسفارة جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، فقد الدبلوماسية العربية والأفريقية لقامة من قامات العمل الوطني المخلص وأحد خيرة أبناء الدبلوماسية المصرية الذي أفنى حياته دفاعا وتفانيا عن قضايا وطنه وأمته العربية المجيدة والقارة الأفريقية.

وأوضح البيان أن الفقيد كان أحد رواد العمل الدبلوماسي المصري، حيث حرص طوال فترة خدمته للدبلوماسية المصرية في الداخل والخارج، على دوام التواصل والعمل المشترك مع أشقائه السفراء والدبلوماسيين السودانيين على تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية بما يعزز العلاقات السودانية المصرية التي طالما آمن بها وبأزليتها وبمصيرها المشترك والعمل على تطويرها واستقرارها واستدامتها ، من منطلق إدراكه الواسع بالارث التاريخي لتلك العلاقات وأهمية جعلها رافعة لعلاقات إقليمية متميزة.

وأشار إلى تقدم السفارة بخالص التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا، ولأسرته ولزملائه بوزارة الخارجية المصرية، سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويجعل ما قدمه لبلده ولمحيطه الإقليمي في ميزان حسناته.