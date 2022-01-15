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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة فلسطينيين بينهم أسرى محررون

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القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، خمسة فلسطينيين من بيت لحم، بينهم أسرى محررون.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في بيت لحم أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر إياد سامي طقاطقة، واستدعت أخيه عماد، لمراجعة مخابراتها، وذلك بعد مداهمة منزل ذويهما في بلدة بيت فجار، وتفتيشه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت أربعة فلسطينيين من مخيم الدهيشة، وذلك بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها، وهم: الأسيران المحرران حسن محمد الزغاري ، وأشرف محمد سجدية، والشاب راني أبو عكر ، والفتى رنيم محمد الجعفري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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