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مركز روسي: تجارب اللقاحات السريرية للأطفال من سن 6 سنوات تبدأ قريبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إن التجارب السريرية للقاح ضد فيروس للأطفال من سن 6 إلى 11 عاما، ستبدأ في المستقبل القريب.

 

وأضاف ردا على سؤال بهذا الخصوص: "لقد وقعت على وثائق تعاقد حول الموضوع، مع الشركات التي ستجري الدراسات والتجارب. وهي ستبدأ قريبا".

 

في 29 نوفمبر 2021، أفاد غينسبورغ بأنه تم تقديم إلى وزارة الصحة الروسية كل الوثائق الضرورية لبدء الدراسات والتجارب.

 

ووفقا له، ستستغرق الإجراءات حوالي ثلاثة أشهر. في 6 ديسمبر، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن الدراسات ستبدأ في أوائل عام 2022.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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