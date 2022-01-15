شركة إل جي تطلق شاشة ألعاب بدقة 4K

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة إل جي الشاشة UltraGear 32GQ950 الجديدة، لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة الجديدة بقياس 32 بوصة وتتمتع بدقة وضوح 4K (3840×2160 بيكسل)، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 140 هرتز.

ويبلغ زمن الاستجابة 1 مللي ثانية، بينما تبلغ درجة السطوع 1000 قنديلة/ متر2 بفضل الاعتماد على تقنية VESA DisplayHDR 1000، وهو ما يضمن تباينا ديناميكيا للغاية.

وزودت الشاشة بفلتر ATW يقلل توهج لوحة IPS عند عرض المحتويات الداكنة أو عند المشاهدة المائلة.